Дефіцит валюти на міжбанку скоротився вдвічі

На міжбанківському валютному ринку України продовжує спостерігатися переважання попиту над пропозицією валюти. Проте його обсяг скоротився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем - з 207 до 114 млн доларів.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, близько половини надлишкового попиту на іноземну валюту (58 млн доларів) забезпечують операції клієнтів банків на умовах "форвард".

Голова Ради НБУ також повідомив, що обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів за минулий тиждень скоротився на 1,9 млрд грн (2,3% або 68 млн доларів у доларовому еквіваленті), "що свідчить про прискорення виходу нерезидентів із державних цінних паперів України, номінованих в національній валюті".

Нагадаємо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд з допомогою інтервенцій.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів. Таким чином, місячне падіння резервів стало найбільшим у 2020 році.