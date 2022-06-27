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Дефіцит снарядів. У Раді пояснили, чому потрібно переходити на "натовські" калібри

Фото: голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Українська армія відчуває дефіцит снарядів радянського калібру, особливо 152-мм. Цей фактор може прискорити перехід на "натовські" калібри.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

Він пояснив, що головним виробником боєприпасів старого зразка є Росія. У Європі є кілька підприємств, які виготовляють подібні снаряди, однак вони не можуть закрити потреби України. У зв'язку з цим Збройні сили України повинні перейти на боєприпаси, які використовують країни НАТО.

"Вони за місяць виробляють таку кількість, якої нам вистачає на день. Як би ми не хотіли, як би це не було розірвано в часі, ми повинні переходити на нові калібри, тому що і виробників багато, і запаси є", - заявив Завітневич.

Нагадаємо, Олександр Завітневич також розповів про постачання озброєння, він вважає, що Україна зможе отримати літаки.

Також він уточнив, що в перші дні повномасштабної війни Україна не мала достатньої кількості стратегічних запасів.

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Війна в УкраїніЗбройні сили УкраїниЗброя в УкраїніОлександр Завітневич