Дефицит ракет к Patriot в Украине продлится еще год: оценка Bloomberg

По данным издания, сокращение или внезапное прекращение поддержки со стороны США не приведет к немедленному краху Украины. Но страна окажется в крайне уязвимом положении. Европе еще очень далеко до того, чтобы заменить возможности Америки в трех областях: противовоздушная оборона, спутниковая связь и разведка.

"Если США полностью прекратят помощь, Украина, на мой взгляд, сможет адаптироваться. Но с политической и стратегической точек зрения это станет крайне отрицательным сигналом – сигналом, который придаст уверенности Москве", – считает Йен Лессер, эксперт брюссельского отделения фонда German Marshall Fund.

Дефицит ракет для Patriot

Комплексы Patriot лучше защищают от баллистических ракет. Их остро не хватает с тех пор, как президент США Дональд Трамп развязал войну против Ирана.

Недавно администрация Трампа одобрила соглашение о продаже Украине ракет на 2,1 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, скоро проблему это не решит.

"По словам осведомленных источников, европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на минимальном уровне. При этом национальные вооруженные силы часто неохотно передают их Украине, не имея жестких гарантий со стороны США относительно новых поставок", - пишет издание.

Ситуация начнет улучшаться через год, когда Украина получит ракеты, заказанные для производства в Европе. В 2027-2028 годах Киев должен получить 600 ракет PAC-2, производимых в Германии.

В конце прошлого месяца также объявили о новой договоренности о производстве ракет PAC-3 в Польше.

Обещание Трампа разрешить производство ракет-перехватчиков в Украине пока не выполнено.

Не продвинулась и программа разработки недорогих систем ПВО. О ее запуске в феврале объявили пять европейских стран с крупнейшими оборонными бюджетами.

Разведка и спутниковая связь

Европе тоже трудно сравниться с США в разведке. Речь идет о данных для отслеживания перемещений российских войск и обнаружения целей.

Особенно это касается предупреждения о подготовке воздушных ударов в режиме реального времени.

Системы Starlink компании SpaceX остаются основой для логистики на поле боя и наведения украинских беспилотников при ударах на средние расстояния.

Европейский аналог Starlink – проект Bromo – пока не получил одобрения антимонопольных органов. Проект столкнулся с возражениями профсоюзов и поставщиков.

Кроме того, американские военные спутники дают Украине предупреждение о российских ракетных ударах и данные для целеуказания.

У Европы есть собственные космические средства, но их количество и возможности недостаточны, чтобы обеспечить потребности Киева в таком же объеме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны ракеты Taurus, чтобы уничтожать российские пусковые установки.

По его словам, после того, как США не смогли поставлять антибалистические ракеты для ПВО, другого выхода нет, и речь идет не о гражданских объектах или энергетике.