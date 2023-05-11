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Дефицит позади. Украинцам обещают больше овощей, на рынке будут херсонские помидоры

Фото: украинцам обещают больше овощей, на рынке будут херсонские помидоры (pixabay)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина прошла дефицит овощей борщового набора. Цены на рынке должны урегулироваться после сбора урожая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

По его словам, можно четко зафиксировать два тренда в контексте выращивания овощей.

"Один из них это то, что в деоккупированной Херсонской и части Николаевской областей уже происходит и планируются посевы этого года, в том числе помидоров, которых было в дефиците отчасти в прошлом году. Плюс есть рост, около 10-15% мы видим в Одесской области", - сказал он.

Высоцкий также отметил, что увеличиваются в площади по центральной части выращивание количества овощей борщового набора, не бахчевых культур, а именно моркови, лука, капусты, картофеля, свеклы красной. В этих регионах промышленное взращивание увеличивается на 20-30%.

"С учетом этих факторов очевидно, что наибольший дефицит с точки зрения овощей борщового набора Украина прошла. И со сбором условно с осени, с августа, когда будет массово собираться урожай, ситуация будет более положительная. Мы ожидаем уменьшения импорта, который был достаточно большим, и урегулирование ценовой ситуации", - сказал он.

Свекла и сахар

Замминистра отметил, что происходит достаточно существенное увеличение посевных площадей свеклы. По его словам, этот рост где-то на 20-25% посевных площадей по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, прогнозируют, что может быть производство около 1,5 млн тонн сахара. При этом внутренний рынок сейчас составляет около 900 тысяч.

Напомним, в марте существенно подорожали овощи, однако подешевели крупы.

РБК-Украина также писало, ждать ли дефицита фруктов в Украине и что будет с ценами.

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Министерство аграрной политики