Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дефіцит рухомого складу "Укрзалізниці" стає загрозливим, - голова профспілки

НовиниТранспорт    05.07.2018 - 12:10
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Експерт прокоментував ситуацію з дефіцитом локомотивів

Ситуація дефіциту локомотивів, призначених для транспортування енергетичного вугілля, стає загрозливою. Про це заявив голова Вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський під час мітингу залізничників, які протестують проти низької заробітної плати, передають ЗМІ

"Я вважаю її загрозливою. Тому що за ці роки можна було навести лад і закупити нові локомотиви, не красти гроші з бюджету чи доходи залізниці. Ви знаєте, скільки мінялося керівників, а фактично ніхто не навів належного ладу", - зазначив Козельський.

На його думку, до такої ситуації призвели неефективне використання коштів на ремонт локомотивів. Наразі через технічний стан локомотивів на "Укрзалізниці" склався катастрофічний дефіцит локомотивної тяги, що спричинило масове скупчення та простой вантажних вагонів на шляхах "Укрзалізниці", підкреслив експерт.

"Багато було локомотивів з перепробігом по годинам. Просто бралися, на мою думку, кошти на ці ремонти, списувались фактично, а локомотиви не ремонтувалися належним чином. От це і привело до такої ситуації. Я вважаю, що будь-який локомотив, якщо він у належному стані і проходить всі технічні перевірки, може дуже довго працювати", - сказав він.

Як відомо, 4 та 5 липня в Києві відбулася протестна акція за участі активістів Вільної профспілки залізничників України, Всеукраїнської профспілки "Рідна земля", інших структурних підрозділів Конфедерації вільних профспілок України, представників деяких громадських організацій.

Завершальним етапом акції стало пікетування центрального офісу ПАТ "Українська залізниця", де основні вимоги адресувалися в.о. голови правління Євгену Кравцову.

Пікетувальники вимагали провести підвищення заробітної плати працівникам "Укрзалізниці" до європейського рівня у зв’язку з масовим виїздом за кордон найбільш працездатних і кваліфікованих фахівців залізничників та повернути справні локомотиви в депо їх прописки та забезпечити роботою локомотивні бригади відповідних підрозділів, де у травні - червні залізничники працювали виключно за інструкціями та нормативно-правовими документами.

Аварія вантажного поїзда в Одеській області: в УЗ повідомили про повне відновлення руху УЗ вдвічі збільшила кількість рейсів поїзда Київ-Бердянськ
Теги публікації: Укрзалізниця, железная дорога  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся