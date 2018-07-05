Дефіцит рухомого складу "Укрзалізниці" стає загрозливим, - голова профспілки

Експерт прокоментував ситуацію з дефіцитом локомотивів

Ситуація дефіциту локомотивів, призначених для транспортування енергетичного вугілля, стає загрозливою. Про це заявив голова Вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський під час мітингу залізничників, які протестують проти низької заробітної плати, передають ЗМІ.

"Я вважаю її загрозливою. Тому що за ці роки можна було навести лад і закупити нові локомотиви, не красти гроші з бюджету чи доходи залізниці. Ви знаєте, скільки мінялося керівників, а фактично ніхто не навів належного ладу", - зазначив Козельський.

На його думку, до такої ситуації призвели неефективне використання коштів на ремонт локомотивів. Наразі через технічний стан локомотивів на "Укрзалізниці" склався катастрофічний дефіцит локомотивної тяги, що спричинило масове скупчення та простой вантажних вагонів на шляхах "Укрзалізниці", підкреслив експерт.

"Багато було локомотивів з перепробігом по годинам. Просто бралися, на мою думку, кошти на ці ремонти, списувались фактично, а локомотиви не ремонтувалися належним чином. От це і привело до такої ситуації. Я вважаю, що будь-який локомотив, якщо він у належному стані і проходить всі технічні перевірки, може дуже довго працювати", - сказав він.

Як відомо, 4 та 5 липня в Києві відбулася протестна акція за участі активістів Вільної профспілки залізничників України, Всеукраїнської профспілки "Рідна земля", інших структурних підрозділів Конфедерації вільних профспілок України, представників деяких громадських організацій.

Завершальним етапом акції стало пікетування центрального офісу ПАТ "Українська залізниця", де основні вимоги адресувалися в.о. голови правління Євгену Кравцову.

Пікетувальники вимагали провести підвищення заробітної плати працівникам "Укрзалізниці" до європейського рівня у зв’язку з масовим виїздом за кордон найбільш працездатних і кваліфікованих фахівців залізничників та повернути справні локомотиви в депо їх прописки та забезпечити роботою локомотивні бригади відповідних підрозділів, де у травні - червні залізничники працювали виключно за інструкціями та нормативно-правовими документами.