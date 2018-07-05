Дефицит подвижного состава "Укрзализныци" становится угрожающим, - глава профсоюза

Эксперт прокомментировал ситуацию с дефицитом локомотивов

Ситуация дефицита локомотивов, предназначенных для транспортировки энергетического угля, становится угрожающей. Об этом заявил председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский во время митинга железнодорожников, которые протестуют против низкой заработной платы, передают СМИ.

"Я считаю ее угрожающей. Потому что за эти годы можно было навести порядок и закупить новые локомотивы, не воровать деньги из бюджета или доходы железной дороги. Вы знаете, сколько менялось руководителей, а фактически никто не навел должного порядка", - отметил Козельский.

По его мнению, к такой ситуации привели неэффективное использование средств на ремонт локомотивов. Сейчас из-за технического состояния локомотивов "Укрзализныци" сложился катастрофический дефицит локомотивной тяги, что повлекло массовые скопления и простой грузовых вагонов на путях "Укрзализныци", подчеркнул эксперт.

"Много было локомотивов с перепробегом по часам. Просто брали, по моему мнению, средства на эти ремонты, списывались фактически, а локомотивы не ремонтировались должным образом. Вот это и привело к такой ситуации. Я считаю, что любой локомотив, если он в надлежащем состоянии и проходит все технические проверки, может очень долго работать", - сказал он.

Как известно, 4 и 5 июля в Киеве состоялась протестная акция при участии активистов Свободного профсоюза железнодорожников Украины, Всеукраинского профсоюза "Родная земля", других структурных подразделений Конфедерации свободных профсоюзов Украины, представителей некоторых общественных организаций.

Завершающим этапом акции стало пикетирование центрального офиса ПАО "Украинская железная дорога", где основные требования адресовались и.о. председателя правления Евгению Кравцову.

Пикетчики требовали провести повышение заработной платы работникам "Укрзализныци" до европейского уровня в связи с массовым выездом за границу наиболее трудоспособных и квалифицированных специалистов железнодорожников и вернуть исправные локомотивы в депо их прописки и обеспечить работой локомотивные бригады соответствующих подразделений, где в мае - июне железнодорожники работали исключительно по инструкциям и нормативно-правовым документам.