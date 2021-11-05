RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-жовтень 2021 року склали 431,2 млрд гривень, витрати - 416,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 14,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 270,4 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 23,1 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 146,1 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії