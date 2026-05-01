Дефицит нефти грозит некоторым странам уже в июне, - Bloomberg

Цены на нефть растут

Как пишет агентство, рынок отреагировал на риски длительного закрытия Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире. До войны через него транспортировали около пятой части глобальных объемов сырой нефти.

За последние две недели цены выросли более чем на 25%. Причиной стало затягивание переговоров и фактическое блокирование важного морского пути, что вызвало резкие колебания на рынке и изменение структуры фьючерсов.

"Каждый день продолжает быть приключением, но также шансом быстро заработать деньги", - отметил аналитик нефтяного рынка Карл Ларри.

Кроме того, объемы торгов на азиатских торгах были ниже нормы. Рынки многих стран, включая Китай, Сингапур, Германию, Францию и Бразилию, закрыты на День труда.

Риск дефицита нефти

Как отмечает Bloomberg, в компании ConocoPhillips предупреждают о риске "критической нехватки" ресурса для отдельных государств. По словам финансового директора Энди О'Брайена, ситуация может существенно ухудшиться уже в ближайшие месяцы.

Он пояснил, что поставки, которые ранее поддерживали рынок, фактически исчерпались - танкеры, отправившиеся из Персидского залива в конце зимы, уже достигли пунктов назначения.

В связи с этим страны, которые зависят от импорта нефти, могут первыми ощутить нехватку ресурса уже в июне-июле.

Также ситуацию осложняет неопределенность вокруг ключевых маршрутов поставок, в частности из-за напряженности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные рынки энергоносителей.

Цены на нефть

Цена на нефть Brent с расчетами за июль выросла на 0,5% до 110,90 доллара за баррель.

Цена на нефть WTI с поставкой в июне почти не изменилась на уровне 105,02 доллара за баррель.