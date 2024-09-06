Дефицит квалифицированных работников вынуждает работодателей повышать зарплаты, - НБУ

Как отмечается в обзоре, оживление экономической активности в августе 2024 года обусловило и дальнейшее увеличение количества вакансий.

В частности, в августе больше всего возросло количество вакансий в охране и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникациях (на 45% г/г) и здравоохранении (на 34% г/г).

"После шока, вызванного проблемами с энергоснабжением в предыдущие месяцы, в августе, по опросам предприятий, возобновился и рост числа работников", - говорится в обзоре.

В то же время предложение рабочей силы оставалось ограниченным из-за последствий войны, отметили в НБУ.

По опросу Центра Разумкова, 73% работающих считают мобилизацию проблемой для рынка труда.

Согласно опросу ФЛП от ЕБА, 64% предприятий назвали мобилизацию фактором, оказывающим наибольшее негативное влияние на бизнес.

Рост зарплат

Дефицит кадров, особенно квалифицированных, остается значительным. После незначительного уменьшения, вероятно, вызванного уменьшением спроса из-за остановок в работе предприятий вследствие перебоев с энергоснабжением, по опросу ИЭД, дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума.

По опросу центра Разумкова, 60% работающих (работодателей, наемных работников, работающих совладельцев предприятий, самозанятых) указали на дефицит кадров на своем предприятии.

"Давление со стороны нехватки работников обусловило дальнейшее увеличение реальных зарплат", - говорится в обзоре.