Дефицит кадров на украинских предприятиях достиг уже 20%, - операционный директор "Метинвеста"

"Мы постоянно ведем диалог по вопросу тарифов госмонополий. Конечно, я понимаю необходимость повышения тарифов. Но такие решения должны учитывать интересы крупного бизнеса - чтобы частные компании не компенсировали неэффективность государственных предприятий. Важно находить компромиссы и совместно двигаться к решению этой проблемы", - отметил он.

Еще одной проблемой для отрасли является недостаток персонала: сейчас, по словам Мироненко, на предприятиях группы дефицит кадров составляет около 15-20%.

"Он компенсируется сверхурочной работой, работой в выходные и привлечением подрядчиков. Этот вопрос остается открытым, ведь мобилизация нужна для поддержки обороноспособности страны, и в то же время она ограничивает возможности наращивать производство", - подчеркнул он.

Однако, несмотря на эти вызовы, "Метинвест" сумел адаптироваться к условиям военного времени: металлургические предприятия компании работают на 75% от довоенной мощности.

"Мы фактически возобновили крупные инвестиции в украинские объекты. В этом году вложили 20 млн долларов в ремонт доменной печи на "Каметстали", строим установку для сгущения отходов на Северном ГОКе, что обеспечит его работу на десятки лет вперед. На следующий год планируется значительная инвестиционная программа по возобновлению украинских фондов", - сообщил Мироненко.