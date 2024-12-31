Женщины на рынке труда: какие профессии выбирают и что мотивирует менять работу

Современный рынок труда Украины находится в условиях кадрового кризиса: количество вакансий растет, однако заполнить их становится все труднее. Из-за мобилизации и других ограничений для мужчин работодатели обращают внимание на женщин как ключевой ресурс для преодоления дефицита кадров. Согласно исследованиям, 34% компаний видят в привлечении женщин эффективный способ решения этой проблемы.

Она отмечает, что несмотря на сложную ситуацию, 54% женщин активно ищут работу, при этом только 17% считают рынок труда стабильным. Нестабильный доход и желание лучших условий заставляют женщин быть гибкими, а большинство из них готовы даже сменить профессию ради финансовой стабильности и карьерного роста.

Что влияет на выбор работы

Основной мотивацией для женщин при смене работы является финансовое вознаграждение. В условиях социально-экономической нестабильности именно зарплата определяет приоритет при выборе вакансий. Прозрачность условий труда, график работы и возможность карьерного роста также важны, но уступают финансовым факторам.

Те, кто не планирует менять работу, отмечают, что ключевыми преимуществами являются удобный график. 41% женщин считают, что их текущая работа предоставляет стабильность и безопасность и 37% не хотят менять текущее место работы из-за хорошего и приятного коллектива.

Популярные направления и профессии

Опросы показывают, что 77% женщин готовы осваивать новые профессии. Наибольший интерес вызывают творческие специальности (графический дизайн, копирайтинг, фотография и т.д.), которые позволяют не только раскрыть свой потенциал, но и получить гибкий график. Этот вариант часто выбирают женщины, которые стремятся совмещать работу с семейными обязанностями.

Также популярными остаются производственные профессии, логистика, продажи и рабочие специальности. Например, работа в сфере продаж привлекает возможностью обучаться непосредственно на месте, что идеально подходит для тех, кто начинает карьеру с нуля.

Какая работа в приоритете

Мария Абдуллина обращает внимание на то, что именно женщины в основном рассматривают официальное трудоустройство, в отличие от мужчин.

Дополнительную мотивацию обеспечивает доступность онлайн-курсов, которые позволяют быстро освоить новые навыки в сферах графического дизайна, копирайтинга или видеопродакшна.

На втором месте по популярности среди женщин - производственные специальности и логистика. Кроме того, женщин интересуют рабочие профессии и должности в сфере продаж, особенно онлайн. Преимуществом такой работы является возможность обучения непосредственно на месте, что делает ее привлекательной для тех, кто начинает карьеру или меняет профессию.

Что касается карьерных амбиций, большинство женщин ориентируется на менеджерские должности среднего звена. Это объясняется желанием получить стабильный доход и возможность профессионального роста. Из-за имеющихся гендерных барьеров женщины чаще выбирают реалистичные вакансии, которые могут стать платформой для дальнейшей карьеры.

Вызовы женщин

Около 39% женщин с малолетними детьми сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. Основными трудностями являются предвзятость работодателей в отношении матерей, отсутствие гибкого графика или возможности работать дистанционно. Также женщины испытывают давление из-за необходимости выбирать между карьерой и семьей.

Готовность женщин менять профессию и осваивать новые сферы создает возможности для работодателей. Предложения по переквалификации и быстрой адаптации на новой должности могут помочь привлечь больше женщин к работе. Ориентация на их приоритеты - гибкий график, карьерные перспективы и финансовая стабильность - может способствовать решению кадровых проблем.