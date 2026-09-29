Дефицит финансирования Украины в 2027 году может составить 35 млрд долларов, - Bloomberg

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 35 млрд. долларов в 2027 году. Общий финансовый разрыв к 2029 году может составить 54 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По предварительным оценкам Международного валютного фонда, на следующий год Украине может не хватить от 30 до 35 млрд долларов для покрытия финансовых потребностей.
Как сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом, в 2028 году возможный дефицит составит около 17 млрд долларов. Еще около 2 млрд долларов может потребоваться в 2029 году.
Таким образом, общий финансовый разрыв Украины к 2029 году может составить до 54 млрд. долларов. В то же время эти расчеты предварительные и могут измениться.
На фоне прогнозируемого дефицита, международные партнеры продолжают обсуждать дальнейшую финансовую поддержку Украины.
Во вторник, 29 сентября, в Брюсселе состоялась встреча доноров Украины, во время которой обсуждали ускорение переговоров по оказанию дополнительной помощи.
Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет ссуд для Украины на 90 млрд евро, или около 102 млрд долларов. В то же время, ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще 30 млрд евро на этот и последующие годы.
Европейская комиссия и МВФ также призывают правительство Украины реализовывать план реформ. Ожидается, что это поможет Украине получать международную помощь и усилить контроль над использованием предоставленных средств.
Страны Евросоюза пока продолжают обсуждать механизмы дополнительного финансирования Украины. Потребность в новых средствах растет на фоне ожиданий, что война будет продолжаться и в следующем году.
Среди возможных источников финансирования снова рассматривают замороженные в Европе активы российского центрального банка. Речь идет примерно о 210 млрд евро.
Другие страны ЕС предлагают привлечь необходимые средства путем выпуска дополнительных совместных облигаций.
Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил о риске потери части международного финансирования в случае несвоевременных голосований в Верховной Раде.
Речь идет о 29,5 млрд долларов помощи, для получения которой правительство и парламент должны выполнить ряд обязательств.
Также министр финансов Сергей Марченко предупреждал о возможных задержках соцвыплат, если Украина не получит необходимое внешнее финансирование.
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