RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицит в энергосистеме: украинцев призывают экономить электроэнергию

Фото: украинцев призывают экономить электроэнергию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в среду, 22 ноября, энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетики призывают граждан экономить свет, особенно в вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть три основные причины дефицита:

  • увеличение потребления из-за похолодания;
  • повышенная аварийность блоков электростанций;
  • недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - обратились к гражданам энергетики.

Обстрелы украинской энергетики

В октябре прошлого года российские войска приступили к серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения.

Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.

И хотя ситуация со временем стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру. В ОК "Юг" сообщили, что для этой террористической цели на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерговідключеня світлаЭлектроэнергия