Дефицит в энергосистеме: украинцев призывают экономить электроэнергию

"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть три основные причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - обратились к гражданам энергетики.

Обстрелы украинской энергетики

В октябре прошлого года российские войска приступили к серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения.

Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.

И хотя ситуация со временем стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру. В ОК "Юг" сообщили, что для этой террористической цели на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.