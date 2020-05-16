Дефіцит в енергетиці України перевищив 50 млрд гривень, - Буславець

Дефіцит в енергетичній галузі України на сьогодні досягає понад 50 мільярдів гривень. Ще окремо є заборгованість за минулі періоди.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я хочу сказати, що на сьогодні енергетична галузь у нас має дефіцит коштів більше 50 мільярдів гривень, з яких 16 мільярдів тільки на вугільну галузь. Ситуація дійсно дуже складна. Саме тому було створено антикризовий штаб, який очолює сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наші дії направлені на те, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, яке спотворило ринок і призвело до тих боргів, які ми маємо", - заявила Буславець.

Вона уточнила, що сума в 50 мільярдів - це дефіцит грошей цього року, без урахування попередніх заборгованостей.

"А непогашені борги ще старої моделі - це 28 мільярдів, які було накопичено ще за минулі періоди", - наголосила глава міністерства.

Нагадаємо, Буславець заявила, що тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчим серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф такоє є низьким.