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Дефицит электроэнергии зимой может возрасти: при чем здесь прайс-кепы

20:02 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Низкие прайс-кепы могут сделать импорт электроэнергии невыгодным (фото: GettyImages)

Действующие граничные цены (прайс-кепы) ограничивают возможности импорта электроэнергии и могут усугубить дефицит в зимний период. Предельные цены на украинском рынке нужно повышать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумно.

По словам Омельченко, украинские цены искусственно ограничены, в то время как на рынках ЕС электроэнергия может стоить дороже. В таких условиях импорт в Украину теряет коммерческий смысл.

"Кроме того, у нас на сегодняшний день ограничен и импорт электрической энергии, хотя, в принципе, почему ограничен, потому что нужно поднимать прайс-кеп, я уже сколько об этом говорю, никто не хочет слышать", - отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что проблема станет особенно острой зимой, когда потребность в дополнительной электроэнергии может возрасти.

"В результате коммерчески невыгодно импортировать электрическую энергию, а это значит, что может увеличиться дефицит, особенно в зимний период, если не увеличить уровень прайс-кепов", - заявил Омельченко.

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Он добавил, что сейчас возможности импорта дополнительно ограничивают повреждения сетевой инфраструктуры: даже при наличии электроэнергии ее не всегда можно передать в дефицитные регионы через поврежденные подстанции.

Напомним, в настоящее время в Украине максимальный прайс-кеп на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляет 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВт-ч.

Ранее также сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ пересмотреть подход к прайс-кепам и установить экономически обоснованные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии.

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