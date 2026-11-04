ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Дефицит электроэнергии зимой может возрасти: при чем здесь прайс-кепы

20:02 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Дефицит электроэнергии зимой может возрасти: при чем здесь прайс-кепы Низкие прайс-кепы могут сделать импорт электроэнергии невыгодным (фото: GettyImages)
Додати як бажане джерело в Google

Действующие граничные цены (прайс-кепы) ограничивают возможности импорта электроэнергии и могут усугубить дефицит в зимний период. Предельные цены на украинском рынке нужно повышать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумно.

По словам Омельченко, украинские цены искусственно ограничены, в то время как на рынках ЕС электроэнергия может стоить дороже. В таких условиях импорт в Украину теряет коммерческий смысл.

"Кроме того, у нас на сегодняшний день ограничен и импорт электрической энергии, хотя, в принципе, почему ограничен, потому что нужно поднимать прайс-кеп, я уже сколько об этом говорю, никто не хочет слышать", - отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что проблема станет особенно острой зимой, когда потребность в дополнительной электроэнергии может возрасти.

"В результате коммерчески невыгодно импортировать электрическую энергию, а это значит, что может увеличиться дефицит, особенно в зимний период, если не увеличить уровень прайс-кепов", - заявил Омельченко.

Читайте также: Прайс-кепы требуют пересмотра ради импорта электроэнергии, - эксперт

Он добавил, что сейчас возможности импорта дополнительно ограничивают повреждения сетевой инфраструктуры: даже при наличии электроэнергии ее не всегда можно передать в дефицитные регионы через поврежденные подстанции.

Напомним, в настоящее время в Украине максимальный прайс-кеп на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляет 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВт-ч.

Ранее также сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ пересмотреть подход к прайс-кепам и установить экономически обоснованные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия Отключения света
Новости
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине