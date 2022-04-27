Канада закупить 8 бронемашин і поставить Україні

Канада уклала контракт на покупку восьми бронеавтомобілів, які будуть відправлені в Україну в рамках допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд у Twitter .

Йдеться про броньовані автомобілі, виготовлені компанією Roshel Defence Solutions, для перевезення особового складу.

"Сьогодні ми повідомляємо, що Канада завершила контракт на вісім бронемашин виробництва Roshel, і ми в найкоротші терміни поставимо їх нашим українським друзям", - пише глава Міноборони Канади.

Ананд також нагадала, що минулого тижня Канада поставила українським військовим гаубиці M777, боєприпаси до них і зброю Carl Gustaf (бронебійні снаряди для протитанкових рушниць).

"І ми продовжимо надавати всебічну військову допомогу", - додала вона.