Дефицит бюджета Украины закроют до конца года - Зеленский

По словам главы государства, работа по перекрытию бюджетного дефицита продолжалась последние несколько месяцев. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами, в частности, Евросоюзом, и пересмотру внутреннего бюджета.

"Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас есть еще некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза", - подчеркнул Зеленский.

Часть средств по ссуде на следующий год планируется использовать заранее, чтобы обеспечить украинское войско необходимым вооружением.

"Мы перенесем это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо", - отметил президент.