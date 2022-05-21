Дефіцит БПЛА. Росії не вистачає сил для "розвідувальних ударів", - розвідка Британії

Як пояснюють в британській розвідці, в російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) відіграють вирішальну роль для обох сторін, хоча вони й зазнали значного виснаження. БПЛА виявилися вразливими як до збиття, так і до електронних перешкод.

"Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона вдосконалювала в Сирії, з використанням спеціальних БПЛА для визначення цілей та їх враження бойовими літаками або артилерією. Країна, ймовірно, відчуває дефіцит відповідних розвідувальних БПЛА для цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що російська авіація з екіпажем здебільшого продовжує уникати вильотів над територією України, ймовірно, через загрозу з боку неушкоджених українських ЗРК.

"Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки, спостереження та розвідки будуть ще більше погіршені, що негативно вплине на оперативну ефективність", - резюмували в розвідці Британії.

Нагадаємо, за добу ППО Сухопутних військ вразила два російські безпілотники - "Орлан-10" і Zala, а ще один БПЛА оперативно-тактичного рівня був знищений підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 460 безпілотників.

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