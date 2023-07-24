DeepState: ВСУ продвигаются на юг от Бахмута и под Ореховым в Запорожской области

Ситуация на фронтах

В Запорожской области украинские бойцы постепенно продвигаются вперед. Им удалось отбросить россиян в районе села Работино, эта территория перешла в так называемую "серую зону".

Фото: Россияне отступают в Запорожской области (deepstatemap.live)

Также "серой зоны" стало больше в районе Каменского Запорожской области.

На Бахмутском направлении украинские военные продвинулись в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. На определенных участках продвижение достигает более 2 км.

Фото: Военные освобождают территории под Бахмутом (deepstatemap.live)

В Луганской области оккупанты пытаются наступать на позиции ВСУ. В так называемую "серую зону" могло перейти село Новоегоровка, но само продвижение россиян не является значительным.

Фото: Оккупанты пытаются давить в Луганской области (deepstatemap.live)

На других участках фронта продвижений зафиксировано не было.

Контрнаступление ВСУ

За время наступления Силы обороны уволили более 192 кв. км территории на юге, а за прошедшую неделю продвинулись на 12 кв. км. Наши бойцы ведут наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские бойцы освободили около 35 кв. км территории, а на прошлой неделе - 4 кв. км. Главные бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.