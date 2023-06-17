DeepState: ВСУ имеют успех на Бердянском направлении (карты)

Украинские военные на Бердянском направлении в ходе боев выбили российских оккупантов из пространства между н.п. Урожайное и Новодонецкое в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState.
Фиксируется успех Сил обороны Украины на Бердянском направлении. Аналитики ресурса отмечают, что по состоянию на ночь 17 июня бойцы ВСУ выбили противника севернее Урожайного, а также около Новодонецкого.
В то же время оба эти населенные пункты пока под контролем войск РФ.
ВСУ выбили войска РФ севернее Урожайного (фото: скрин карты deepstatemap.live)
На линии Новодаровка - Степное бои продолжаются.
"Враг продолжает применять шойгистов со шторм-z для усиления имеющихся подразделений с РФ, которые не знают о своей новой бригаде практически ничего", - говорится в публикации ресурса в Telegram.
На Бахмутском отрезке фронта продолжаются бои на западе и северо-западе от Клещиевки.
В районе Бахмута идут бои возле Клещиевки (фото: скрин карты deepstatemap.live)
На Авдеевском участке - ситуация в Марьинке, которую без остановки штурмует противник, остается тяжелой.
В северной части населенного пункта оккупанты имеют незначительный успех, и "бои в городе носят фанатичный характер, где каждый дом стоит дорого, как для нас, так и для врага".
В Марьинке продолжаются тяжелые городские бои (фото: скрин карты deepstatemap.live)
На Запорожском отрезке фронта изменения не зафиксированы. При этом южнее Лобкового и Новоданиловки возобновились бои.
Бои возобновились возле Лобкового и Новоданиловки (фото: скрин карты deepstatemap.live)
На Сватовском участке продолжаются тяжелые бои за промзону в Белогоровке Луганской области.
В районе Белогоровки продолжаются бои (фото: скрин карты deepstatemap.live)
На Таврическом отрезке фронта ситуация без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны.
Украинские военные в ходе наступательных операций на юге Украины имеют тактический успех и продвигаются вперед. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, по состоянию на вечер 1 июня бойцы ВСУ продвинулись до двух километров на каждом направлении
Также она отметила, что на некоторых освобожденных позициях и н.п. продолжается процесс закрепления украинских войск.
Добавим, что по данным аналитиков Института изучения войны, военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций в ряде направлений. По их мнению, это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.
Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
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