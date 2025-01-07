DeepState заявил об оккупации Лозовой, в ОСГВ "Хортица" отреагировали
Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица" не располагает информацией об оккупации врагом Лозовой на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Конкретно по Лозовой. Мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположная. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там по состоянию на сейчас по крайней мере", - заявил он.
Стоит пояснить, что в ночь на 7 января, OSINT-проект DeepState заявил об оккупации россиянами населенных пунктов Лозовая и Шевченко. В том же числе враг якобы продвинулся в Торецке.
Фото: карта линии фронта (deepstate.com)
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 6 января, на линии фронта произошло 218 боев. На Харьковском направлении наши воины отбили три атаки, а на Купянском - четыре.
В частности вчера враг пытался разрушить переправу с левого берега Оскола на правый, что усложнило эвакуацию, а также поставку гуманитарных грузов.
Также недавно враг попытался штурмовать позиции Сил обороны во время непогоды, чтобы расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, но атака была успешно отбита.
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