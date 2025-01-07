DeepState заявил об оккупации Лозовой, в ОСГВ "Хортица" отреагировали

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица" не располагает информацией об оккупации врагом Лозовой на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.