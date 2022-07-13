Чи є дедлайни звільнення всієї території України: відповідь Данілова

"Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І ніяких дедлайнів на війні бути не може - це неприпустимі речі. Війна - це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати і сказати, що це буде завтра, ми не можемо", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що звільнення окупованих Росією територій, включаючи Крим і ОРДЛО, в будь-якому випадку залишається питанням часу.

"Вся наша земля повернеться до нас. Питання тільки черговості і часу. Це питання вирішують наші військові: вони краще розуміють, де, на якому напрямку вони повинні вести бойові дії, перш за все, в другу, третю, четверту чергу. Цей графік є у них. Він досить гнучкий, залежить від багатьох обставин. Не тільки Херсонщина, а вся наша рідна земля, визначена в 1991 році, повернеться в наш дім", - заявив секретар РНБО.