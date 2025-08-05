Дедлайн для Путина истекает: Стубб обсудил с Трампом шаги для мира в Украине

По словам Стубба, они с Трампом обсудили вопрос прекращения боевых действий, поскольку срок, который президент США дал России для остановки войны, близится к завершению.

"Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к прочному и справедливому миру", - написал Стубб.

Дедлайн Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной. А уже на прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился.

Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира. Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.