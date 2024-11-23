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Дебютант сезона из "Хьюстона" выдал пас из-за спины на всю площадку: момент дня в НБА

Хьюстон, Суббота 23 ноября 2024 10:29
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Дебютант сезона из "Хьюстона" выдал пас из-за спины на всю площадку: момент дня в НБА Фото: Рид Шеппард оформил главный хайлайт ночи (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный защитник "Хьюстон Рокетс" Рид Шепперд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Проспект покорил эпизодом под занавес третьей четверти противостояния с Портлендом. Он выбил мяч у соперника под собственным щитом, догнал у боковой и одним касанием вслепую вывел на чужую корзину Иссона.

Стараниями Шеппарда и других "Рокетс" одержали уверенную победу (116:88). "Хьюстон" закрепился на 3-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Трэйл Блэйзерс" здесь – за пределами топ-10.

Самым результативным в поединке стал форвард "Рокетс" Диллон Брукс. Он набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 1 ассист. Тем временем Шеппард добавил в копилку хозяев 3 пункта.

Кто такой Рид Шеппард

Уроженец штата Кентукки, на студенческом уровне выступал за местных "Уайлдкэтс". На драфте НБА этого года выбран "Хьюстоном" под 3-м номером.

Контракт новичка подписал в начале июля. Провёл ряд результативных матчей в Летней лиге ассоциации. На официальном уровне дебютировал в конце октября, набрав 4 очка против "Шарлотта". Пока самый результативный матч сыграл против "Чикаго" (12 пунктов).

Вырос в баскетбольной семье. Отец – Джефф Шеппард – главная звезда финального турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 1998 году, провел 18 матчей за "Атланту" в сезоне 1998/99. Мать – Стейси Рид – набрала более 1400 очков за Университет Кентукки.

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