Точный трехочковый форварда "Орландо" расстроил "Лейкерс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube канал NBA .

Немец оформил победный бросок под занавес противостояния с "Лейкерс". Он ложными движениями освободился от опеки Реддиша и выполнил трехочковый за считанные секунды до сирены.

"Мэджик" одержали выездную победу в Калифорнии (119:118). Теперь "Орландо" поднялся на 4-е место в Восточной конференции НБА. Тем временем "Лейкерс" идут четвертыми на Западе.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он набрал 39 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. Вагнер ответил дабл-даблом – 37 пунктов, 11 ассистов.

Кто такой Франц Вагнер

Уроженец Берлина, воспитанник столичной "Альбы". Выступал за родной клуб и "Локомотив" из Бернау на правах аренды.

После переезда за океан выступал за "Мичиган Вулверинс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2021 выбран "Орландо" под 8-м номером. Со старта сезона 2021/22 стал важной фигурой в составе "Мэджик". В составе сборной Германии выиграл ЧМ-2023 и завоевал "бронзу" на Евробаскете-2022.

Родной брат – Мориц Вагнер – проводит пятый сезон подряд за "Орландо". На драфте ассоциации в 2018 году его выбрали "Лейкерс".