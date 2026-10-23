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Деблокирование Олешек и окрестностей начнется в ближайшее время: детали от Арахамии

18:06 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: жителей Олешек смогут эвакуировать (Getty Images)

Украина и Россия действительно договорились о режиме прекращения огня в Олешках. Населенный пункт и окрестности будут деблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" и члена украинской переговорной группы Давида Арахамию в Telegram.

"В ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки и его окрестностей", - отметил Арахамия.

По его словам, цель операции - создание постоянно действующих гуманитарных коридоров, чтобы эвакуировать гражданских и доставить помощь в город и окружающие населенные пункты.

"Для достижения этой цели в ближайшее время будет достигнут режим прекращения огня, о чем сообщила первая леди США Мелания Трамп", - уточнил он.

Арахамия обратил внимание, что такие договоренности стали результатом работы большого количества людей. В том числе помогли Папа Римский Лев XIV и первая леди Мелания Трамп.

Он добавил, что детали о проведении операции может предоставлять омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Прекращение огня в Олешках

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома написала о том, что Украина и Россия согласились организовать прекращение огня в Олешках.

Ситуация в городе критическая, поскольку в населенный пункт уже несколько месяцев продукты доставляют с сильными перебоями. Также там отсутствует электричество и газ.

При этом российская сторона пока что не подтверждала свою готовность к прекращению огня.

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