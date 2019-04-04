Дебати кандидатів: Аласанія анонсував зустріч зі штабами

Фото: Зураб Аласанія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зустріч має відбутися у п'ятницю

Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) у п'ятницю, 5 квітня, проведе установчу зустріч з представниками штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо проведення дебатів. Про це голова НСТУ Зураб Аласанія розповів журналістам.

При цьому, за словами глави НСТУ, зустріч скоріше за все відбудеться у першій половині дня.

"Завтра буде перша установча зустріч з обома штабами. Ми домовилися зустрітися й обговорити це питання", - сказав Аласанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України розпочинає переговори з дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Аласанія підкреслював, що "Суспільне" готове провести дебати.

Як писало РБК-Україна раніше, в НСТУ заявили, що у них є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський". Зокрема, у телеканалу "UA: Перший" є можливість організувати трансляцію зі стадіону, однак рішення про дебатах на стадіоні повинна прийняти Центральна виборча комісія.

Так, раніше Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з Порошенком, проте висунув ряд умов. Зокрема, він виступив за проведення дебатів на стадіоні і за медичну експертизу перед ними. Згодом Порошенко погодився на проведення дебатів на стадіоні та медекспертизу.