Где найти самые дешевые яйца и хлеб: супермаркеты показали новые цены на продукты 2 июля

Главное: Хлеб: в "Сильпо" появилась новая позиция, которая стоит 12,99 грн, тогда как в других сетях цены не изменились.

в "Сильпо" появилась новая позиция, которая стоит 12,99 грн, тогда как в других сетях цены не изменились. Гречка: стоимость во всех супермаркетах осталась на уровне предыдущего дня.

стоимость во всех супермаркетах осталась на уровне предыдущего дня. Яйца: цены стабильные, самый дешевый десяток по-прежнему в "Ашане" - 34 грн.

цены стабильные, самый дешевый десяток по-прежнему в "Ашане" - 34 грн. Молоко: ценники не изменились, но обновился ассортимент.

ценники не изменились, но обновился ассортимент. Подсолнечное масло: без изменений, самая низкая цена среди представленных сетей - 48,20 грн в "Ашане".

Где подешевел хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается стабильность после июньских колебаний, однако в одной из сетей зафиксирована существенная разница в ассортименте и стоимости.

Половинка хлеба в "Сильпо" стоит гораздо дешевле, чем самые дешевые предложения конкурентов, где цена зафиксировалась на уровне среды, 1 июля.

"Сильпо" (Паляница Казацкая половинка, 0,35 кг) - 12,99 грн

"Ашан" (Формула вкуса ржаной диабетический, 300 г) - 20,70 грн

АТБ (Тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн

Novus ("Украинский" половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на яйца

По сравнению с 1 июля ситуация в сегменте куриных яиц стабилизировалась.

"Сильпо" удерживает пониженную цену на марку "Палот" ( 48,50 грн вместо прежних 52,28 грн).

вместо прежних 52,28 грн). В "Ашане" стоимость десятка зафиксировалась на самой низкой отметке, несмотря на незначительное вчерашнее подорожание поштучных продаж до 3,40 грн ( 34 грн за десяток ).

). В Novus произошла замена позиции в мониторинге на более дешевую линейку собственной марки. Marka Promo С1 - 50,99 грн.

В АТБ десяток стоит 50,90 грн.

Контраст цен на гречку

Цены на гречневую крупу по состоянию на 2 июля продолжают демонстрировать огромную разницу между супермаркетами. Дешевую позицию предлагает "Сильпо", где килограмм крупы можно найти в разы меньше, чем в других сетях:

"Сильпо" (Extra!) - 15,69 грн

АТБ ("Умный выбор") - 65,90 грн

Novus (Marka Promo) - 65,99 грн

"Ашан" (ядрица) - 69,90 грн

Ситуация с молоком и подсолнечным маслом

В молочном и масляном сегментах 2 июля царит полная стабильность - сети оставили без изменений ценники по сравнению с 1 июля. В АТБ продолжает действовать пониженная цена на собственную марку масла после июньского падения с 53,13 грн.

Молоко:

АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн

"Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн

Novus (ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн

"Ашан" (пастеризованное 2,6%, 900 г) - 39,40 грн (накануне в мониторинге фигурировала позиция 400 г за 21,90 грн)

Подсолнечное масло (0,5 л):