Где находится город Анкоридж, где могут встретиться Трамп и Путин: карта

Главное:

Где расположен Анкоридж и чем известен этот город?

Почему для переговоров выбрали именно Аляску?

Как Аляска готовится к встрече Трампа и Путина?

Где пройдет саммит Трампа и Путина

Аляска готовится принимать важную встречу президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Лидер Белого дома анонсировал переговоры на 15 августа на территории самого северного штата страны.

Хотя конкретное место саммита официально не объявляется, ряд фактов свидетельствуют о том, что он состоится в Анкоридже.

По данным медиа, секретная служба США уже арендовала недвижимость в городе для подготовки мероприятия, а Федеральное управление гражданской авиации сообщило о закрытии воздушного пространства над Анкориджем именно в день анонсированных переговоров.

Анкоридж на карте

Город Анкоридж расположен в южной части Аляски, в конце залива Кука, между рукавами Кник и Тернегейн. Его границы охватывают обширную территорию, включая часть горного хребта Чугач.

Анкоридж на карте Аляски (скриншот google.com/maps)

Благодаря своему географическому положению он находится в пределах 9,5 часов полета от 90% промышленно развитого мира. Анкоридж расположен примерно на одинаковом расстоянии от Токио и Нью-Йорка.

Поэтому Международный аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса является ключевым узлом грузовых авиаперевозок. Приблизительно 80% всех воздушных грузовых перевозок между Азией и Северной Америкой проходит через него.

Анкоридж на карте мира (скриншот google.com/maps)

Стоит добавить, что Аляска, где находится Анкоридж, является эксклавом США, а точнее полуэксклавом, поскольку она отделена от основной территории Штатов территорией Канады. Чтобы добраться из континентальных штатов на Аляску, нужно пересечь либо Канаду, либо открытое море.

К тому же на западе Аляска граничит с Россией через Берингов пролив. Расстояние между материковыми частями Аляски и Чукотского полуострова РФ составляет около 88 км.

Чем известен Анкоридж

Анкоридж является самым большим по населению городом на Аляске (проживает 40% населения штата, почти 300 тыс. человек), а по площади - четвертым городом в США.

Город возник в 1915 году как палаточное поселение при строительстве Аляскинской железной дороги, а статус города получил в 1920 году.

Его экономика развивалась благодаря железной дороге, а с 1940-х - военным базам Элмендорф (ВВС США) и Форт-Ричардсон (армия США), которые впоследствии объединили в общую базу JBER. Во время холодной войны эти объекты имели стратегическое значение из-за близости к территориям Советского союза.

Сегодня ведущими секторами экономики города являются транспорт, военная сфера, государственное управление, туризм и нефтегазовая отрасль.

Международный аэропорт имени Теда Стивенса входит в пятерку крупнейших в мире по грузопотоку. Порт Анкориджа принимает 95% поступающих в Аляску грузов и обеспечивает топливом как гражданскую, так и военную авиацию.

Анкоридж и Россия

Как и весь штат Аляска, Анкоридж имеет историческую связь с Россией. На территориях, где находится современный город (в заливе Кука), в XIX веке действовали торговые посты Российской империи. После покупки Аляски США в 1867 году (за $7,2 млн золотом) местность постепенно перешла под американский контроль.

В 90-х годах прошлого века Анкоридж стал "городом-побратимом" с российским Магаданом. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году городские власти Анкориджа приняли резолюцию о приостановлении действия этого статуса.

На фоне новостей проведения саммита Трампа и Путина в Анкоридже, в городе организовали акцию протеста.

Мероприятие под лозунгом "Аляска с Украиной" анонсировано на 14 августа. Организаторы акции призывают местных жителей выйти на улицы, чтобы поддержать суверенитет Украины и послать четкий сигнал как Дональду Трампу, так и Владимиру Путину о решительной позиции против авторитаризма и военных преступлений.

На странице организаторов Stand Up Alaska в Facebook есть прямой призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции.

"Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы выразить протест против присутствия международного военного преступника", - призывают организаторы акции.

Скриншот facebook.com/SUpAlaska

Главное о переговорах Трампа и Путина на Аляске

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить урегулирование войны РФ против Украины.

Вскоре в Кремле подтвердили такую информацию. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что США и РФ - "близкие соседи", именно поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Эксперты обосновывали выбор места встречи удобной логистикой для обоих лидеров государств. Однако ключевым фактором могло стать то, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, поэтому руководителю Кремля на Аляске не грозит задержание.

Выбор Аляски имеет также исторический подтекст, ведь территория когда-то принадлежала Российской империи, что эксперты называют сигналом о возможности "торга землями".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может состояться "обмен территориями".

СМИ предполагают, что Путин может настаивать на закреплении за Россией оккупированных территорий в обмен на прекращение огня. В Вашингтоне, по информации Bloomberg, якобы готовы рассматривать разные варианты.

При этом Украина и европейские союзники категорически выступают против подобных сценариев. Президент Владимир Зеленский заявил, что любое соглашение без участия Киева будет "мертвым решением" и что украинцы "не отдадут свою землю оккупанту".