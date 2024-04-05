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Где живут украинцы в Польше и кто оплачивает их проживание: исследование

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше выросло количество украинцев, которых жильем обеспечивают их работодатели. В 2024 году такой вариант проживания имеют в 2,5 раза больше людей, чем в 2022-м.

В то же время доля тех, кто самостоятельно арендуют жилье, уменьшилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического центра международного агентства Gremi Personal.

Жилье от работодателя выбирают в 2,5 раза больше украинцев

В компании провели опрос украинцев по поводу их ситуации с жильем. В первом квартале 2024 года 55% респондентов сообщили, что пользуются жильем от работодателя. Обычно это хостелы вблизи предприятий, оплата за проживание в которых ниже стоимости аренды квартиры. Такое жилье бывает и бесплатным для работников.

За свой счет в этом году арендовали жилье 33% украинцев. Также 8% опрошенных получили убежище дома у поляков, а 4% проживают в центрах коллективного размещения.

В ноябре 2022 года был проведен аналогичный опрос, но распределение мест проживания существенно отличалось. Тогда большинство респондентов самостоятельно арендовали жилье – такой ответ дали 58% человек. Только 22% украинцев обеспечивали жильем работодатели. 10% опрошенных в то время жили в домах поляков, которым правительство платило компенсацию за каждого беженца в рамках программы убежища. 5% жили на средства государства в коллективных центрах и 5% респондентов жилье оплачивали благотворительные организации.

Инфографика: В каком жилье живут украинцы в Польше (предоставлено РБК-Украина)

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования, общее количество респондентов за оба периода составило 2340 человек.

"В Польше осталось подавляющее большинство украинцев, которые стремятся работать"

Правительство Польши готовит изменения программы помощи украинцам. В частности, с июля 2024 года могут отменить субсидии для приютов, где проживают беженцы. В центрах коллективного проживания насчитывается около 40 тыс. украинцев.

В то же время, все больше украинцев в Польше устраиваются на работу, поэтому меньше полагаются на жилье от государства.

Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)

"Тот факт, что количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, имеет объяснение. Исторически сложилось, что украинцы приезжали в Польшу на временный заработок. В начале войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопления, кто-то уехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину", – объясняет директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, стремящихся работать. В большинстве своем они пользуются жильем от работодателя.

В агентстве отмечают, что количество трудоустроенных украинцев в Польше на конец февраля 2024 года составляло 755 тысяч.

Напомним, мы писали, сколько времени украинцы планируют оставаться в Польше. Почти половина украинцев не могут определиться с планами возвращения в Украину.

Также мы рассказывали, из каких областей больше всего украинцев в Польше. Исследование показало, что многие приезжают работать.

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