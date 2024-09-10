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Где хранятся деньги украинцев: свежий рейтинг банков

Украина, Вторник 10 сентября 2024 12:31
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Где хранятся деньги украинцев: свежий рейтинг банков Фото: в государственных банках больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине на 1 августа 2024 года работало 62 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 143 млрд гривен. Из них средства до востребования - 737,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 415,6 млрд гривен и Ощадбанке - 197,6 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 72,0 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 64,4 млрд гривен, частный ПУМБ - 51,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 47,2 млрд гривен.

Где хранятся деньги украинцев: свежий рейтинг банков

Ставки по депозитам

Напомним, по данным НБУ, в течение II квартала 2024 года продолжался нисходящий тренд процентных ставок.

НБУ снижал учетную ставку дважды - в апреле и июне - совокупно на 1,5 п.п., до 13,0% годовых. В ответ на это понижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. По новым привлечениям гривневых вкладов (включая средства до востребования) ставка снизилась на 0,7 п.п., до 10,2% годовых. НБУ примет очередное решение по учетной ставке 19 сентября.

По данным НБУ, доля госбанков в средствах населения во II квартале 2024 года возросла на 0,3 п.п. и достигла 64,1%. В ПриватБанке прогнозируют падение ставок по депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.

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