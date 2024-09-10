Де зберігаються гроші українців: свіжий рейтинг банків

В Україні на 1 серпня 2024 року працювало 62 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 143 млрд гривень. З них кошти на вимогу - 737,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку – 415,6 млрд гривень та Ощадбанку – 197,6 млрд гривень На третьому приватний Універсал Банк – 72,0 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 64,4 млрд гривень, приватний ПУМБ – 51,7 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 47,2 млрд гривень. Ставки за депозитами Нагадаємо, за даними НБУ, протягом II кварталу 2024 року продовжувався спадний тренд відсоткових ставок. НБУ знижував облікову ставку двічі – у квітні та червні – сукупно на 1,5 в.п., до 13,0% річних. У відповідь це зниження ставок за коштами населення дещо прискорилося. За новими залученнями гривневих вкладів (включаючи кошти до запитання), ставка знизилася на 0,7 в.п., до 10,2% річних. НБУ ухвалить чергове рішення щодо облікової ставки 19 вересня.