В Украине осталось меньше 5 тысяч отделений банков: свежий рейтинг

Украинские банки сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало в четыре раза меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине насчитывалось 4966 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 45.

Кроме того, 842 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1152. Кроме того, работа 62 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 105 отделений. Еще 65 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).

Сокращение количества банков

По состоянию 1 апреля Украине осталось 60 банков

В декабре прошлого "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, основное сокращение в начале года пришлось на этот банк.

Кроме того, в начале 2025 года банк "Портал" сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2009 года их количество упало более чем в четыре раза.

По данным НБУ, украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов.