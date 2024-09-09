Где украинцы хранят свои деньги и в какой валюте: свежий рейтинг банков

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 487,0 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 201,6 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,6 млн вкладчиков, сума - 92,7 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,8 млн, сума - 73,1 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,7 млрд гривен.

Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 августа 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,4 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,3 млн вкладов на 829 млрд гривен. В валюте было 10,2 млн вкладов на сумму 459 млрд гривен.

При этом процентные ставки по вкладам существенно отличаются. Если июне 2024 года по новым гривневым депозитам банки платили в среднем 10,7% годовых, то по валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых. Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что нивелировало разницу в ставках.