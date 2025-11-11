Где в Украине сегодня выключают свет: список областей и графики

Во вторник, 11 ноября, в отдельных областях Украины были введены графики отключения света. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
В воскресенье, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак, которые повредили объекты энергетической инфраструктуры страны.
По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с полуночи до 23:59 с объемом от 2 до 3,5 очередей. Также в этот же период будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
По данным ДТЭК, в столице сегодня свет планируют выключать следующим образом:
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице).
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 11 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов во вторник, 11 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям можно посмотреть ЗДЕСЬ.
