RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: свежие данные ПФУ

Фото: пенсионеры в Киеве получают 7,9 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 июля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 817 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7 940 гривен. Далее следуют Ровенская (7 255 гривен), Донецкая (7 138 гривен), Луганская (6 679 гривен) и Днепропетровская области (6 402 гривны).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 436 гривен), Черновицкой (4 639 гривен) и Закарпатской (4 667 гривен) областях.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0%.

Число пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человек до 10 263 722.

Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в УкраинеПенсии в Украине