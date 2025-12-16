ua en ru
Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графиков

Украина, Вторник 16 декабря 2025 09:13
Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графиков Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 16 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса - не во всех регионах.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

"Укрэнерго"

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения связаны с последствиями массированных атак РФ на энергосистему. Количество задействованных очередей не уточняется, а ситуация может меняться. Актуальную информацию по отключениям советуют проверять на ресурсах облэнерго.

Киев

Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

  • Подгруппа 1.1 отключение - с 08:00 до 12:00, и с 16:00 до 20:00;
  • Подгруппа 1.2 отключения - с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 22:00;
  • Подгруппа 2.1 отключение - с 05:00 до 09:00, и с 15:30 до 19:30;
  • Подгруппа 2.2 отключение - с 05:00 до 10:30, и с 15:30 до 19:30;
  • Подгруппа 3.1 отключение - с 10:30 до 15:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 3.2 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 4.1 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 4.2 отключение - с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:30, и с 19:00 до 22:30;
  • Подгруппа 5.1 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 5.2 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 16:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 6.1 отключение - с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:00, и с 22:30 до 24:00;
  • Подгруппа 6.2 отключение - с 06:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00, и с 22:30 до 24:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании.

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

  • 1.1 очередь: с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь: с 01:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь: с 01:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь: с 01:30 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь: с 01:30 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 3.2 очередь: с 01:30 до 04:30, с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 18:00;
  • 4.1 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
  • 4.2 очереди: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 18:30;
  • 5.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 04:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь: с 00:00 до 01:30, с 04:30 до 08:00, с 10:00 до 11:30, с 15:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 08:00 и с 11:30 до 18:30;
  • 6.2 очередь: с 00:00 до 01:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить в Telegram-канале.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 очередь - 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30;
  • 1.2 очередь - 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30;
  • 2.1 очередь - 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30;
  • 2.2 очередь - 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30;
  • 3.1 очередь - 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00;
  • 3.2 очередь - 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00;
  • 4.1 очередь - 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00;
  • 4.2 очередь - 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00;
  • 5.1 очередь - 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00;
  • 5.2 очередь - 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00;
  • 6.1 очередь - 05:00-08:30; 12:00-19:00;
  • 6.2 очередь - 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 очередь: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 1.2 очередь: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 2.1 очередь: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 2.2 очередь: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 3.1 очередь: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 3.2 очередь: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 4.1 очередь: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 4.2 очередь: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 5.1 очередь: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 5.2 очередь: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 6.1 очередь: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 6.2 очередь: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Кировоградская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Очередь 1.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 1.2: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

О дальнейших изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумская область

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 очередь 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
  • 1.2 очередь 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • 2.1 очередь 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;
  • 2.2 очередь 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • 3.1 очередь 06:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
  • 3.2 очередь 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
  • 4.1 очередь 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 4.2 очередь 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • 5.1 очередь 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 5.2 очередь 02:00 - 04:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;
  • 6.1 очередь 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;
  • 6.2 очередь 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00.

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Житомирская область

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

