Где студентам жить дешевле: сколько стоит аренда квартир в Украине в 2025 году

Накануне нового учебного года спрос на аренду жилья традиционно растет, ведь мест в общежитиях часто не хватает. Цены на аренду в июле 2025 года отличаются в зависимости от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Самыми популярными направлениями для поступающих в 2025 году остаются Киев и Львов, где сосредотачивается наибольшее количество университетов. Также среди лидеров по количеству поданных заявлений оказались Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь и Одесса.
В столице цены на аренду снова выросли:
Комната в совместном жилье стоит в среднем 4 тыс. гривен.
Из-за большого количества поступающих в ЛНУ им. Франко и "Львовской Политехники" спрос на квартиры здесь высокий.
Комнаты для студентов арендуют в среднем за 5 тыс. гривен (+25%).
Несмотря на шестое место университета им. Юрия Федьковича в рейтинге заявлений, цены здесь ниже, чем во Львове или Киеве.
Комнаты в среднем сдают за 4 тыс. гривен (+14%).
Комната стоит 3,5 тыс. гривен.
Несмотря на то, что одесские университеты не вошли в топ-15 по количеству заявлений, цены в городе резко выросли.
Комнаты - около 3 тыс. гривен (+20%).
Комнаты здесь можно найти от 2,8 тыс. гривен (-7%).
Комната - в среднем 3,5 тыс. гривен (+9%).
По данным OLX, самый дешевый вариант для проживания - аренда комнаты. В то же время выгодным решением может стать аренда 2-4-комнатных квартир для совместного проживания с однокурсниками: стоимость аренды разделяется между жильцами, что существенно уменьшает финансовую нагрузку.
В общем, Киев остается самым дорогим городом для студентов, на втором месте - Львов. Самое доступное жилье можно найти в Тернополе и Луцке.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в украинские вузы подано более 1,1 млн заявлений, из которых больше всего на бакалавриат. Лидерами по количеству абитуриентов стали университеты Киева и Львова, а самые популярные специальности - менеджмент, психология, право и IT-направления. В то же время естественные науки, такие как физика и химия, остаются маловостребованными.
Напомним, в Украине в этом году в медицинские университеты поступает рекордное количество абитуриентов: уже зачислено более 4,5 тыс. студентов на бюджет. Самыми популярными остаются НМУ им. Богомольца, ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ВНМУ им. Пирогова, а среди специальностей - "Медицина", "Фармация" и "Медицинская психология".