Где сегодня на фронте самые горячие бои: актуальная сводка Генштаба

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток состоялась одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.

Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское. Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боестолкновений в настоящее время не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Железнодорожное и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам.

На остальных направлениях - без особых изменений.