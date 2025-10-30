Где сегодня на фронте самые горячие бои: актуальная сводка Генштаба
На фронте с начала суток 30 октября произошло 70 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском и Константиновском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток состоялась одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.
Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.
На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское. Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении боестолкновений в настоящее время не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Железнодорожное и Новоуспеновское.
На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Лобкового.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 140 860 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 960 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 средства ПВО, 340 дронов и другую технику врага.