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Где искать информацию о своих предках в архивах: основные и дополнительные документы

14:51 14.08.2026 Пт
4 мин
Генеалог рассказал, с чего начинать исследование своего рода
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Где искать информацию о своих предках в архивах: основные и дополнительные документы Фото: Как исследовать род в архивах? (freepik.com)
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Если вы решили исследовать историю своей семьи, начинать поиск следует не со случайных упоминаний в интернете, а с архивных документов. Больше информации о жизни предков можно найти в метрических книгах, исповедных росписях и ревизских сказках.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский генеалог Сергей Фазульянов.

Главное:

  • Начало поиска - с архивов: Исследование родословной следует начинать с официальных архивных документов, а не со случайных записей или публикаций в интернете.
  • Три основных источника: Основную информацию о предках содержат метрические книги, исповедные росписи и ревизские сказки.
  • Алгоритм действий: Сначала необходимо выяснить административно-территориальное подчинение населенного пункта в нужные годы, а затем искать фонды на сайтах областных архивов или через генеалогические онлайн-сервисы.
  • Дополнительные источники: Детали жизни предков можно найти в документах предприятий, церковных отчетах или бумагах детских домов.
  • Сложности поиска: Главные вызовы при исследовании - изменение написания фамилий/имен в различных документах и регулярные изменения административных границ в прошлом.

Какие документы являются основными для генеалогического поиска

По словам генеалога, основными источниками информации о предках являются метрические книги, исповедные росписи и ревизские сказки.

Метрические книги вели священники конкретных церквей. В них записывали информацию о рождении, женитьбе и смерти людей. По таким записям можно установить, кто был крестным отцом или матерью ребенка или свидетелем во время брака.

Исповедные росписи содержат поименные списки прихожан, состав их семей, возраст и сведения о прохождении исповеди.

Ревизские сказки - это переписные списки населения Российской империи. В них часто указывали членов семьи и их возраст.

Как найти документы о конкретном предке

Поиск, по словам генеалога, следует начинать с того, чтобы установить, к какому административному образованию принадлежал населенный пункт в нужный период.

После этого можно зайти на сайт соответствующего областного архива и поискать фонды, где могли сохраниться документы за нужный населенный пункт и годы.

Часть архивных дел уже оцифрована. Проверить наличие таких документов можно, в частности, с помощью специализированных генеалогических сервисов - Родные, Утиный Инспектор, Инвентариум. Если нужные документы имеются в фондах архива, но их не оцифровали, исследователь может обратиться к архиву.

Фазульянов привел пример собственного исследования: самая древняя метрическая книга его деревни сохранилась за 1798 год. В ней он нашел упоминания своего предка Михаила Павловича как отца и крестного, а также записи о его детях. Кроме того, сохранилась ревизия за 1795 год.

Где еще можно найти информацию о предках

Основными документами поиск не ограничивается. По словам генеалога, дополнительные источники зависят от того, где жил, учился и работал предок, а также от того, какие документы сохранились.

К примеру, если в населенном пункте работал завод, стоит поискать в архиве документы предприятия. В их числе могли остаться списки работников.

Отдельным источником могут являться документы церквей. Так, в случае с предком Фазульяновым информацию о его службе удалось найти в клировых сведениях. Это церковные отчеты, где, в частности, содержалась информация о составе семей священнослужителей, их возрасте, образовании, наградах, должности и зарплате.

Где искать информацию о своих предках в архивах: основные и дополнительные документы
До 1930-х годов одну семью могли записывать под разными фамилиями (инфграфика РБК-Украина)

Именно из таких документов генеалог узнал, что его предок был уволен за штат, а также получил другие детали о его жизни.

Источником информации могут служить и документы детских домов. В исследовании Фазульянов нашел документы об усыновлении девочки одной из ветвей его семьи.

Почему поиск предков может быть сложным

Одна из проблем, с которой можно столкнуться во время генеалогического исследования, - разное написание фамилии или имени одной семьи в документах.

Поэтому при поиске важно учитывать не только конкретное написание фамилии, но и географию, временной период, родственные связи и особенности документов того времени.

По словам Фазульянова, сначала нужно определить интересующий исследователя период, а затем выяснить историческое, географическое и административное подчинение населенного пункта - в частности, к какой губернии он принадлежал в конкретные годы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцам самостоятельно исследовать свою родословную и когда следует обращаться к профессиональным генеалогам. Эксперт советует начинать с домашних архивов и разговоров с родственниками, а затем искать информацию в государственных архивах, специализированных базах и генеалогических сообществах.

Также мы писали, как ДНК-тесты могут помочь изучить свой род.

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