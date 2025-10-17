Где нет света сегодня: какие области под аварийными отключениями, а где действует график

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения.

Что говорят в "Укрэнерго"

"Каждый день продолжаются атаки врага на наши энергообъекты. Сегодняшний день и ночь не исключение. Были мощные атаки, которые привели снова к отключениям потребителей, аварийным отключениям потребителей", - заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, вводятся графики ограничения мощности. Это ограничение потребления мощности промышленным потребителям с 7 до 22 часов. Графики аварийных отключений применяются только частично к потребителям бытовых.

И эти ограничения будут сегодня, в период прохождения вечернего максимума нагрузки. И, возможно, ближайший час по большей территории Украины, по восточной части Украины.

Киев и Киевская область

"Киев и Киевская область: экстренные отключения. По команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Обновлено 10:26

В Киеве и Киевской области экстренные отключения отменены.

Сумская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очереди потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Энергетики напомнили, что графики аварийных отключений применяются в случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Кировоградская область

"С 09:09 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений", - отметили в "Кировоградоблэнерго".

Днепропетровская область

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что в случае изменений компания будет оперативно информировать потребителей в телеграмм-канале.

Полтавская область

В Полтавской области в 8:55 также применили график аварийного отключения света. Это связано с последствиями российских атак на объекты энергетики, сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

Черниговская область

График почасовых отключений (ГПВ) введен на 17 октября.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - сообщили в "Черниговоблэнерго".