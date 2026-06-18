Где чаще всего покупают жилье по сертификатам ''єВідновлення'': топ-5 регионов

Большинство украинцев приобретают новое жилье в своих родных регионах. Между тем западные области стали наименее востребованным направлением для внутреннего переселения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Подробнее читайте в нашем материале ''Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья''.
Главное:
В рамках программы ''єВідновлення'' каждый человек может самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье. Несмотря на эту возможность, граждане не мигрируют массово на запад, как считалось ранее.
Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина, в число лидеров по использованию жилищных сертификатов входят:
В то же время в западных областях показатели использования сертификатов более умеренные:
''Эти данные свидетельствуют о важной тенденции: большинство граждан стремятся приобрести новое жилье в своей области… Это подтверждает, что для многих людей решение о покупке жилья связано не только с факторами безопасности или экономическими факторами, но и с семейными связями, работой, социальной средой и желанием оставаться в знакомом сообществе'', – объясняет Алексей Кулеба.
Хотя внутренняя миграция украинцев происходит неравномерно, государство не планирует искусственно изменять ситуацию с помощью льгот или повышающих коэффициентов для отдельных областей.
''В настоящее время вопрос о введении отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается, – подчеркивает Алексей Кулеба. – При разработке программы государство исходило из ключевого принципа – обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного''.