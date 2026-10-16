Евро вырос: курс НБУ на 19 октября и почему регулятор больше ориентируется на доллар

Нацбанк обновил курс доллара и евро на понедельник, 19 октября. Стоимость доллара в Украине несколько снизилась, а евро, напротив, подорожал.

Сколько будет стоить валюта и почему Национальный банк больше ориентируется на доллар, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В понедельник, 19 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,86 грн. В пятницу, 16 октября, он составил 44,88 грн. Следовательно, американская валюта подешевела на 2 копейки.

Официальный курс евро, напротив, вырос. Если 16 октября он составил 50,30 грн., то на 19 октября Нацбанк установил его на уровне 50,49 грн. Европейская валюта подорожала на 19 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 19 октября (инфографика РБК-Украина)

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Почему НБУ больше ориентируется на доллар

Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак, Нацбанк при принятии решений по валютному рынку в первую очередь ориентируется на курс доллара, хотя также учитывает динамику евро. В то же время одновременно сглаживать колебания по обеим валютам невозможно.

По его словам, когда одна валюта дорожает по отношению к другой, колебания их курсов могут быть неравномерными. Поэтому иногда возникают резкие скачки стоимости евро, которые провоцируют ажиотаж среди населения.

Люди видят, что евро подорожал и спешат его покупать, однако впоследствии курс может пойти вниз. Потому такая реакция не всегда оправдана.

Тарас Козак отмечает, что не стоит делать далеко идущие выводы на основе краткосрочных колебаний курса евро к гривне. По его словам, подобные изменения не всегда свидетельствуют об устойчивой тенденции.

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