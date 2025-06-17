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Почему капсулы для стирки не растворяются в машинке: эти ошибки портят одежду!

Вторник 17 июня 2025 13:10
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Почему капсулы для стирки не растворяются в машинке: эти ошибки портят одежду! Почему капсулы для стирки не растворяются (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Случается, что даже самые лучшие капсулы не растворяются во время стирки. В результате - испорченная одежда, пятна, остатки моющего средства на вещах или внутри барабана. В чем же причина?

РБК-Украина объясняет, как не испортить стирку и сохранить эффективность капсул.

Тип машины и способ загрузки

Не все стиральные машины одинаково хорошо работают с капсулами. Если у вас старая модель или маломощная техника, она может просто не успевать растворять полимерную оболочку.

Лучше всего капсулы подходят для автоматических машин с фронтальной или верхней загрузкой. Также важно не класть капсулы в отсек для порошка - они туда просто не относятся.

Капсулу необходимо класть прямо в пустой барабан перед одеждой. Так она оказывается в идеальных условиях для растворения.

Если же загрузить сначала вещи, а капсулу бросить сверху - она может "потеряться" и не раствориться полностью. Не стоит экономить время на правильном порядке действий - это влияет на качество стирки.

Температура воды и количество белья

Еще одна распространенная причина - холодная вода. Полимерная оболочка капсулы растворяется только в воде с температурой не ниже 30-40°C. Если вы стираете в холодной воде, лучше выбрать порошок или жидкое средство.

Также стоит обратить внимание на загрузку барабана. Если вы переполните машину, вода не будет свободно циркулировать, капсула застрянет между вещами и не растворится.

Ориентируйтесь на то, чтобы барабан был заполнен примерно на две трети. Воздушное пространство в машинке нужно не просто так - оно обеспечивает качественное смешивание воды и моющих средств. Это простое правило, но многие им пренебрегают.

Почему капсулы для стирки не растворяются в машинке: эти ошибки портят одежду!Использовать капсулы для стирки надо разумно и осторожно (фото: Freepik)

Количество и хранение капсул

Иногда мы думаем: больше - значит лучше. Но с капсулами для стирки это не работает. Если положить две или три капсулы вместо одной, они могут не раствориться полностью из-за нехватки воды.

Для стирки до 3 кг сухого белья достаточно лишь одной капсулы. Еще один важный момент - хранение. Капсулы стоит держать в оригинальной упаковке или в герметичном сухом контейнере.

Если они намокнут или затвердеют, их будет сложно растворить даже в горячей воде. Кажется мелочью, но именно из таких мелочей складывается комфортная и эффективная стирка.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Cleanipedia и Sante Plus.

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