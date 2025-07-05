Где категорически нельзя прятаться от "Шахедов"

Где нельзя прятаться во время воздушной тревоги

Возле окон и на балконах

Это самое очевидное и самое фатальное место. Взрывная волна и осколки стекла представляют смертельную угрозу. Всегда отходите от окон, даже если они заклеены скотчем.

В подъездах жилых домов

Стены подъездов обычно не являются несущими и легко разрушаются при прямом попадании или взрывной волне. Кроме того, скопление людей в подъезде делает их легкой мишенью.

На остановках общественного транспорта и возле уличных объектов

Эти места совершенно не защищают от обломков и взрывной волны. Даже небольшой взрыв может привести к значительным разрушениям и ранениям.

Под тонкими металлическими конструкциями

Навесы, рекламные щиты, тонкие крыши гаражей - все это не обеспечивает никакой защиты и может обрушиться от ударной волны.

Рядом с многоэтажками

Даже если вы находитесь на улице, но близко к высотным зданиям, есть риск поражения обломками от прямого попадания или падения элементов конструкции. Держитесь на расстоянии от больших зданий.

Возле автозаправочных станций (АЗС) и складов горюче-смазочных материалов

Это объекты повышенной опасности. В случае попадания вражеского БПлА может произойти масштабный взрыв и пожар, что приведет к катастрофическим последствиям.

Рядом с припаркованными автомобилями

Автомобили могут взорваться при пожаре или попадании обломков, а их баки с топливом представляют дополнительную опасность.

В старых или полуразрушенных зданиях

Такие сооружения не выдерживают даже косвенного воздействия взрывной волны и могут обвалиться.

Куда же прятаться?

Когда раздается сигнал воздушной тревоги, каждая секунда на счету. Правильный выбор укрытия может спасти вашу жизнь. Ниже приводим самые безопасные места, куда следует направляться.

Обустроенные бомбоубежища и укрытия

Это самый безопасный вариант, ведь такие сооружения проектируются с расчетом на прямые попадания и взрывные волны. Они имеют прочные стены, систему вентиляции и обычно расположены под землей. Всегда знайте расположение ближайшего бомбоубежища возле вашего дома, работы или места учебы.

Подвалы и цокольные этажи

Если специального бомбоубежища рядом нет, ищите укрытие в подвалах крепких зданий. Стены подвала, особенно если они из бетона или кирпича, обеспечивают значительную защиту от обломков и ударной волны. Важно, чтобы подвал не был загроможден или не имел легковоспламеняющихся материалов. Цокольные этажи также могут быть относительно безопасными, особенно если они расположены ниже уровня земли.

Подземные паркинги

Сейчас подземные паркинги, особенно те, которые являются частью крупных торговых центров или жилых комплексов, часто строятся из прочных железобетонных конструкций и могут служить надежным укрытием. Они обычно хорошо вентилируются и имеют несколько выходов.

Метрополитен

Станции и переходы метро - это одно из самых безопасных мест во время воздушных атак в городах, где есть метрополитен. Глубокое залегание и прочные туннели обеспечивают отличную защиту.

Если укрытие далеко, воспользуйтесь правилом "двух стен": между вами и улицей должно быть как минимум две стены, желательно несущая. Выбирайте места без окон.

Важно! Всегда слушайте сигналы воздушной тревоги, не игнорируйте их. Заранее продумайте маршруты к ближайшим укрытиям.

Подробную информацию о правилах поведения во время воздушной тревоги и инструкции по обустройству укрытий можно найти на общедоступных ресурсах. В частности: