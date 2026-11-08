Где инопланетяне могли бы искать Землю: ученые SETI сузили зону космического поиска

Ученые ищут инопланетный с помощью теории, помогающей предсказать, откуда может поступить сигнал. Исследователи сосредоточили поиск на конкретном участке неба - так называемой антисолнечной точке, где шансы выявить возможный контакт могут быть выше.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на свежее исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Astronomical Journal .

Что такое теория игр и концепция антисолнечной точки?

Новое исследование базируется на концепции точки Шеллинга - выбора, который две независимые стороны могут сделать для координации действий без предварительного общения.

Если далекая цивилизация наблюдает, как Земля проходит перед Солнцем, наша планета на время оказывается между ней и звездой. Для такого наблюдателя Земля находится в направлении, противоположном Солнцу. Этот участок неба называют антисолнечной точкой.

Обе цивилизации могут независимо друг от друга зафиксировать такое прохождение. Это создает общий ориентир для возможного контакта, даже если они никогда раньше не обменивались сигналами.

Такой подход позволяет ученым искать не только тех, кто может послать сигнал Земле, но и цивилизации, которые сами пытаются найти другие разумные миры.

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В чем состоят технические особенности наблюдений?

Для реализации этого проекта учёные используют телескопы массива Allen Telescope Array (ATA) в Северной Калифорнии.

В отличие от традиционных поисков SETI, сосредотачивающихся на конкретных звездах, этот метод отслеживает подвижное выравнивание в небе, которое меняется вместе с движением Земли вокруг Солнца.

Главной технической сложностью при анализе данных является фильтрация миллионов радиосигналов, вызванных земными технологиями и спутниками.

С помощью специализированного ПО исследователи успешно отсеивают антропогенные препятствия, оставляя лишь наиболее перспективных кандидатов для дальнейшего изучения.

Первые результаты и последующие планы

Результаты пилотного исследования охватили 17 часов наблюдений в течение трех ночей в 2023 году. Тогда система зафиксировала около 1,9 миллиона сигналов, однако все они оказались следствием земных помех.

Несмотря на отсутствие внеземных технологий, пилотный этап позволил установить оборудование и установить пределы чувствительности системы на расстоянии до 124 световых лет.

На сегодняшний день команда провела уже более 121 ночи наблюдений в рамках расширенного проекта, а результаты первого года работы планируют обнародовать впоследствии.

Авторы исследования подчеркивают, что успех в поиске внеземного разума может зависеть не только от того, где искать, но и от того, в какой момент слушать космос.