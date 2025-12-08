Где на фронте с начала суток произошло больше всего боев? Оценка Генштаба

Вдоль всей линии фронта с начала суток было зафиксировано 87 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях авиация захватчиков нанесла авиаудар, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Довгенького, еще три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отражают четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево и в сторону Лимана, сейчас один бой продолжается.
На Славянском направлении россияне шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.
На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено. Авиаудару подвергся населенный пункт Рай-Александровка.
На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.
На Александровском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое, еще одно боестолкновение продолжается
На Гуляйпольском направлении состоялось десять боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки. Вражеская авиация нанесла авиаудары по населенным пунктам, в частности Терноватое, Косовцево, Рождественка и Железнодорожное.
На Ореховском направлении с начала суток состоялась одна атака вражеских подразделений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного, также захватчик нанес авиаудар КАБами по Запорожью.
На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
По данным Генерального штаба, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 810 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 10 артиллерийских систем, 530 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре ракеты, 47 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.