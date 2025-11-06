Где за сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

С начала суток вдоль всей линии фронта было зафиксировано 276 боевых столкновений. Наши воины активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу и на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дроны-камикадзе и совершил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.
На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.
На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта.
Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.
В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Январское, Вороное, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника.
За минувшие сутки потери врага составили 1170 человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники противника.